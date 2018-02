Mystery-Lese-Event mit Wolfgang Hohlbein

Fantasyfans dürfen sich freuen: Am 3. Februar kommt der deutschsprachige Erfolgs-Fantasy-Autor Wolfgang Hohlbein zum Mystery-Lese-Event nach Baden.

Lesung & Autogramme

Er liest im Theater am Steg in Baden aus seinem neuesten Dark Fantasy Roman "Armageddon" sowie seinem Jugendbuch-Klassiker "Märchenmond" und beantwortet Publikumsfragen – Signierstunde inklusive.

Gesamtauflage von 44 Millionen Büchern

Wolfgang Hohlbein zählt mit einer Gesamtauflage von 44 Millionen Büchern zu den erfolgreichsten Autoren im deutschsprachigen Raum. Seinen Durchbuch feierte mit seinem preisgekrönten Roman "Märchenmond". Daneben schrieb er Romane wie "Hagen von Tronje", "Das Druidentor" und "Thor".

Mit Ex-Frontfrau von "She Says"

Beim Lese-Event in Baden tritt zudem die Waldviertler Sängerin GuGabriel auf, die ehemalige Frontfrau der Rock-Band "She Says". Sie wird auf der Veranstaltung ihren neuen Song "Salvation" performen.

Die Veranstaltung beginnt um 17:00 Uhr und findet bis 20.30 Uhr im Theater am Steg (Johannesgasse 14) in Baden statt. Der Eintritt ist frei!

(LM)