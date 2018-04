"Anon": Die Zukunft lernt das Morden wieder

Die Zukunft: Die Erinnerungen der Menschen werden lückenlos aufgezeichnet und können auch nach ihrem Ableben noch eingesehen werden. Verbrechen sind dadurch praktisch ausgestorben. Anonymität und Privatsphäre aber ebenfalls.

Ein Mordfall droht die Gesellschaft von morgen jedoch von Grund auf umzukrempeln. Kurz vor dem tödlichen Schuss sah das Opfer nämlich nicht den Schützen, sondern sich selbst durch die Augen des Täter. Der Ermittler Sal Frieland (Clive Owen) muss also einen Mörder aufspüren, der sich in menschliche Gehirne hacken kann.

Eine junge Frau (Amanda Seyfried), The Girl genannt, die aus unerfindlichen Gründen nicht mehr im System aufscheint und sich damit erfolgreich von der Gesellschaft abgekoppelt hat, dürfte der Schlüssel zur Lösung des Falls sein.

Starttermin ungewiss

Regisseur und Drehbuchautor Andrew Niccol ("Gattaca", "In Time") ist auf düstere, aber Mainstream-taugliche Zukunftsszenarien spezialisiert. In den USA kommt sein neues Werk "Anon" am 11. Mai in die Kinos. Einen Starttermin für Österreich gibt es noch nicht.

(lfd)