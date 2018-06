"Aquaman" stellt den Schurken Black Manta vor

In "Batman vs. Superman" hatte Aquaman (Jason Momoa) nur einen winzigen Auftritt, in "Justice League" durfte er bereits als vollwertiges Mitglied der Superheldentruppe in die Schlacht ziehen, nun ist es Zeit für sein erstes Solo-Abenteuer.

Justice League

Viel ist noch nicht über den Plot des Streifens bekannt; feststeht lediglich, dass Arthur Curry alias Aquaman seinem Halbbruder Orm (Patrick Wilson) Einhalt gebieten muss. Der plant nämlich, der Welt außerhalb der Ozeane den Krieg zu erklären.

Zusätzlich bekommt es Aquaman mit dem Hochsee-Söldner Black Manta zu tun. Ein High-Tech-Anzug verwandelt den Schurken in ein schwimmendes Waffenarsenal. "Entertainment Weekly" veröffentlichte das erste Szenenbild des Bösewichts:

Einen neuen Schnappschuss des Titelhelden gibt es auch noch zu bewundern. Hier stürmt Aquaman ein U-Boot, das von Piraten angegriffen wird:

"Aquaman" startet am 21. Dezember 2018 in den österreichischen Kinos.

