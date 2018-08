Superschurke Thanos (Josh Brolin) verfolgt einen grausigen Plan: Um die Hälfte aller Lebewesen im Universum zu retten, will er die andere Hälfte auslöschen. Sechs mächtige Artefakte, die sogenannten Infinity Stones, benötigt er, um sein Vorhaben mit einem einzigen Fingerschnippen durchführen zu können. Die letzten Steine befinden sich auf der Erde, die Thanos folglich mit seiner Armee ansteuert.

Auf dem blauen Planeten gibt ja aber noch die Avengers, die sich dem Bösewicht freilich nicht kampflos ergeben. Zuletzt war die Superheldentruppe zerstritten, im Angesicht des Untergangs verbünden sich Iron Man, Captain America und Co. aber erneut. Unterstützung bekommen sie zudem von den Guardians of the Galaxy, die selbst eine Rechnung mit Thanos offen haben. Der Kampf um das Schicksal des Universums beginnt.

Der Trailer von "Avengers: Infinity War":



Das Gewinnspiel ist bis 9. September 2018 (23.59 Uhr) aktiv. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine ausführliche Kritik von "Avengers: Infinity War" finden Sie HIER.

(lfd)