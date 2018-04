"Avengers: Infinity War": Neuer Schurke enthüllt

Der Bösewicht attackiert die Erde nicht im Alleingang. Er hat eine ganze Armee im Schlepptau, die von der sogenannten Black Order befehligt wird. Ungemütliche Zeitgenossen sind in diesem Trupp zu finden, niederträchtige Aliens mit außergewöhnlichen Fähigkeiten, die Thanos' Streitkräften als Generäle vorstehen.

Dass Carrie Coon ("Fargo", Staffel drei) den Avengers als Proxima Midnight den Kampf ansagen wird, drang schon vor Längerem an die Öffentlichkeit. Nun wurde die Besetzung ihres Black-Order-Kompagnons Corvus Glaive bekanntgegeben. Michael James Shaw (aus der TV-Serie "Limitless") verkörpert den Schurken.

Cats out of the bag! So excited to share that I’m portraying #CorvusGlaive in #AvengersInfinityWar! Thank you 🙏🏾 @Russo_Brothers for an amazing experience! It’s going down! #blackOrderForever #GlaiveOn pic.twitter.com/P5MDwmxqj6