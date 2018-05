"Avengers: Infinity War" knackt 1-Mrd-Dollar-Marke

Nachdem der ultimative Superhelden-Film das beste Startwochenende aller Zeiten hingelegt hat, gibt es elf Tage später den nächsten Rekord zu vermelden. Schneller als jeder andere Film hat "Avengers: Infinity War" die magische Einspielgrenze von 1 Milliarde Dollar an den weltweiten Kinokassen überschritten.

