"Avengers: Infinity War" kriegt HEUTE neuen Trailer

Geht einer der vorprogrammierten Blockbuster des Jahres an den Start, kann man einem Trailer schon mal seinen eigene Vorschau verpassen. Zuletzt so passiert bei "Phantastische Tierween 2: Grindelwalds Verbrechen", und nun ziehen auch Disneys Marvel Studios nach.

Gestern wurde der Trailer-Teaser von "Avengers: Infinity War" veröffentlicht, HEUTE kommt also bereits der Trailer. Die erste Vorschau wurde Ende November 2017 in "Good Morning America" vorgestellt. Sollte das auch beim zweiten Clip der Fall sein, ist es nach mitteleuropäischer Zeit am frühen Nachmittag soweit.

Comic-Movie-Fans aus aller Welt warten gespannt auf neue Bewegt-Bilder des Action-Spektakels. Vor allem diese Themen bewegen die "Avengers"-Liebhaber: Das mögliche Ableben einiger MCU Veteranen, Iron Man (Robert Downey Jr.) und Captain America (Chris Evans) sind die wahrscheinlichsten Kandidaten; das Rätselraten um das Versteck des letzten, noch nicht offenbarten Infinity Stones, auf die es Schurke Thanos (Josh Brolin) abgesehen hat; das Schicksal von Vision (Paul Bettany), dem Thanos einen solchen Stein von der Stirn pflückt; und der Einsatz der im ersten Clip noch nicht gezeigten Helden, wie etwa Ant-Man (Paul Rudd) und Hawkeye (Jeremy Renner).

Hier noch einmal der erste Trailer des Films:



"Avengers: Infinity War" startet am 26. April 2018 in den Kinos.

(lfd)