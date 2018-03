"Avengers"-Teaser zeigt mehr von Black Widow

Knapp vier Wochen muss sich die Welt allerdings noch gedulden, ehe die Superhelden auf der Leinwand kämpfen werden. Ein neuer Teaser steigert jetzt mit neuen Szenen die Vorfreude.

Neben einigen schon gezeigten Ausschnitten bekommt man erstmals mehr von Black Widow (Scarlett Johansson) zu sehen. Sie nimmt es mit der "Black Order" auf sich. "Wir wollen euch nicht töten, aber wir werden es tun", sagt sie im kurzen Teaser mit der Bestimmtheit einer Superheldin.

The universe changes forever. Marvel Studios' @Avengers: #InfinityWar is in theaters April 27. Get tickets now: https://t.co/UiS1rbHQrS pic.twitter.com/suaCjfOwEe