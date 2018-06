"Bad Spies"-Trailer führt Mila Kunis nach Wien

Was tun, wenn der Ex plötzlich vor der Tür steht und um Hilfe bittet? Vor allem, wenn der Kerl wie in Audreys (Kunis) Fall nicht bloß einen kleinen Kredit oder die Rückgabe seines Lieblings-Kamms verlangt? Die alte Flamme (Justin Theroux) entpuppt sich nämlich als gejagter Spion, der dringend einen USB-Stick loswerden und über die Landesgrenze schmuggeln muss.

Ein riskanter Auftrag, zu dem sich Audrey schließlich von ihrer aufgedrehten Freundin Morgan (Kate McKinnon) überreden lässt. Gemeinsam reisen die beiden nach Wien, wo sie über den Michaelerplatz spazieren und einem alten Ehepaar das Auto stehlen...

Bad Spies

"Bad Spies" entstand unter der Regie von Susanna Fogel. Die Actionkomödie startet am 30. August in den österreichischen Kinos.



(lfd)