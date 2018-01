"Black Panther" bricht vor dem Kinostart Rekorde

"Black Panther" zählt nicht ohne Grund zu den am meisten erwarteten Filmen 2018. Wie die Ticketseite "Fandago" jetzt berichtet, hat das Superhelden-Abenteuer einen Marvel-Rekord gebrochen.

Kein anderer Marvel-Film konnte in den ersten 24 Stunden des Vorverkaufs mehr Tickets absetzten als "Black Panther". "Der Film fährt momentan auf einer unglaublichen Erfolgswelle. Er ist einer der größten und am meisten erwarteten Filme, die jemals im Februar gestartet sind. Sein Trailer hat das Internet elektrifiziert. Und der Ticketverkauf läuft sehr schnell", freut sich Eric Davis von "Fandango".

Kein Ticket für Darsteller

Sogar Hauptdarstellerin Lupita Nyong'o schaffte es nicht, sich eines der heißbegehrten Tickets zu besorgen, wie sie in einem Video auf Twitter erklärte.

@THR says @theblackpanther is @MarvelStudios best-selling movie in terms of presales after JUST 24 HOURS! Don’t I know it: I even tried!!!! #Throwback to a video I made last night. pic.twitter.com/aoJcdaqfhi