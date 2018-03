"Black Panther" stellt Rekord auf Twitter auf

Denn mit mehr als 35 Millionen Erwähnungen in Tweets ist "Black Panther" der erfolgreichste Film auf dem Kurznachrichtendienst. Über keinen anderen Film wurde bislang so viel getweetet wie über den Streifen mit Chadwick Boseman in der Hauptrolle.

"Black Panther" stieß mit dem Rekord "Star Wars: Das Erwachen der Macht" vom Twitter-Thron. Der achte Teil des SciFi-Epos führte bislang das Ranking an.

Auch finanziell ein Riesenhit

Ganze 240.000 Mal wurde der Tweet von Kendrick Llamar, in dem er den Soundtrack zu "Black Panther" ankündigte, von Fans geteilt.

Seit 15. Februar läuft der Film bereits in heimischen Kinos. Kürzlich hat er die Milliardenmarke bei den weltweiten Einspielergebnissen geknackt.

Black Panther

(baf)