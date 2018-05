"Bohemian Rhapsody" - Das ist der erste Trailer

Das Projekt, das sich dank einiger wichtiger Personalrochaden die Hauptrolle und den Regiestuhl betreffend, etwas in die Länge zog und teilweise sogar an der Kippe stand, ist endlich vollendet und kommt am 24. Oktober in die heimischen Kinos.

Nun gibt es für Fans erste Bewegtbilder der Rock'n'Roll-Biografie zu sehen. Benannt nach dem bekanntesten Song der Band erzählt der Film die Geschichte Queen mit dem Fokus auf Farrokh Bulsara, der unter seinem Pseudonym Freddie Mercury als einer der größten Frontmänner in die Musikgeschichte einging.

Großartige Besetzung

In der Hauptrolle brilliert Emmy-Gewinner Rami Malik, der den exzentrischen Frontmann von jungen Jahren bis hin zum Live Aid Konzert im Londoner Wembley Stadion porträtiert. Im ersten Teaser ist Malik bei dem legendären Auftritt, der 1985 mehr als 1 Milliarde Fernsehzuseher weltweit begeisterte, zu sehen.

Gitarrist Brian May wird von Gwilym Lee gespielt, Bassist John Deacon von Joseph Mazzello und Schlagzeuger Roger Taylor von Ben Hardy.

Freddie Mercury

(baf)