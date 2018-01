"The Leisure Seeker": Ein Roadtrip mit Helen Mirren

Die Tragikomödie "The Leisure Seeker" (dt. Titel "Das Leuchten der Erinnerung"), der auf dem gleichnamigen Roman von Michael Zadoorian basiert, dreht sich um das Rentner-Ehepaar Ella (Helen Mirren) und John (Donald Sutherland), das spontan mit ihrem Oldtimer-Wohnwagen "The Leisure Seeker" ein "letztes" Abenteuer erleben will. Stillschweigend verlassen sie ihr Zuhause - nicht einmal ihren Kindern geben sie Bescheid. Dafür haben Jane (Janel Moloney) und ihr Bruder Will (Christian McKay) so überhaupt kein Verständnis.

Liebe kennt keine Grenzen

Kein Wunder - Vater John leidet schon seit einiger Zeit an Alzheimer und es scheint, als würde es ihm von Jahr zu Jahr schlechter gehen. Manchmal erkennt er nicht mal seine eigenen Kinder wieder. Nicht selten treibt er auch Ella mit seiner Vergesslichkeit in den Wahnsinn.

Dabei kommen auch einige Geheimnisse, die er all die Jahre vor ihr verborgen hat, ans Tageslicht. Doch Ellas Liebe zu ihm ist viel zu stark, als dass sie ihn tatsächlich verlassen könnte. Wahre Liebe kennt eben keine Grenzen.

Zwei Oscar-Preisträger

Besonders hervorzuheben sind die schauspielerischen Leistungen von Oscarpreisträger Helen Mirren ("The Queen") und Donald Sutherland (Ehrenoscar), die in der französisch-italienischen Ko-Produktion die Hauptrollen spielen. Sie wirken so authentisch, dass man fast glauben könnte, die beiden wären auch im echten Leben ein Paar. Mirren und Sutherland standen übrigens zuletzt vor 27 Jahren gemeinsam vor der Kamera, damals für den Film "Bethune".

Auch der Soundtrack ist gut gewählt, Songs wie "Me and Bobby McGee" von Janis Joplin oder "Don't Leave Me This Way" von Harold Melvin and the Blue Notes runden den Film perfekt ab.

Regie führt der renommierte Italiener Paolo Virzi, der mit "Das Leuchten der Erinnerung" seinen ersten englischsprachigen Film vorgelegt hat.

Absolut sehenswert

Was auf den ersten Blick wie ein langatmiges Roadmovie aussieht, entpuppt sich als absolut sehenswerter Film. "The Leisure Seeker" schürt die Hoffnung, dass es die wahre Liebe doch noch gibt. Taschentücher nicht vergessen!

"Das Leuchten der Erinnerung" startet am 4. Jänner in den österreichischen Kinos.

Das Leuchten der Erinnerung

(LM)