"Deadpool 2": Die Easter Eggs und Filmreferenzen

Schwarzer Humor, Narrenfreiheit und Impertinenz räumen Deadpool eine Sonderstellung unter Marvels Superhelden ein. Sein zweites Kinoabenteuer gefällt als unverschämtes Gag-Feuerwerk

So rasant rattert Wade Wilson (Ryan Reynolds) seine Pointen herunter, dass man höchst aufmerksam an seinen hinter der Maske verborgenen Lippen hängen muss, um jeden Schmäh mitzubekommen. Weil sich der (Anti-)Superheld dabei auch in die obskureren Ecken der Popkultur wagt, kann eine kleine Übersicht der Filmreferenzen und Easter Eggs von "Deadpool 2" nicht schaden. (Die Post-Credits-Szene und der Überraschungs-Mutanten des Films werden hier trotzdem nicht verraten.)

Avengers, (dis)assembled

Als einzige Comic (Movie) Figur, die weiß, dass sie eine solche ist, kann Wade seine fiktiven Kollegen problemlos auf die Schaufel nehmen - obwohl sie in einem anderen Filmuniversum beheimatet sind. Auch die Avengers halten damit Einzug in "Deadpool 2". Domino (Zazie Beetz) bekommt den Spitznamen "black Black Widow" (in Anspielung an die von Scarlet Johansson verkörperte Heldin), Dopinder wird zum "Brown Panther" (man erinnere sich an den Kinohit "Black Panther") und Cable (Josh Brolin) hat einen "Winter Soldier Arm". Dass Brolin in "Infinity War" Oberbösewicht Thanos verkörpert, bleibt natürlich auch nicht unerwähnt; und Wade selbst vergleicht sich nach dem kurzzeitigen Verlust seiner Superkräfte mit Hawkeye (dessen Fähigkeiten sich darauf beschränken, ein guter Bogenschütze zu sein).

“Black black widow” and “brown panther” were hands down my favorite jokes from #Deadpool — Reina (@rryjackson) 20. Mai 2018

Hugh Jackman

Ein Crossover zwischen Deadpool und Jackmans Wolverine wird es trotz der Bemühungen von Ryan Reynolds wohl leider nie geben. Dafür sind zahlreiche Jackman- und Wolverine-Referenzen in "Deadpool 2" zu finden. Hier die davon, die am besten versteckt ist: Als Wade einen Plan skizziert, um den jungen Mutanten Firefist zu befreien, ist dieser in den Notizen als "Prisoner 24601" vermerkt. Das ist die Nummer des Gefangenen Jean Valjean, in "Les Misérables" (2012) von Hugh Jackman verkörpert.

First look at Hugh Jackman @RealHughJackman as prisoner 24601 in the #LesMisMovie pic.twitter.com/dyLu9z21 — londonlesmis (@londonlesmis) 21. März 2012

"Pryor's Treats"

Beim ersten fatalen Einsatz der X-Force ist ein Eiscreme-Wagen auf der Straße zu sehen, der die Aufschrift "Pryor's Treats" trägt - ein Verweis auf Madelyne Pryor, ein Klon von X-Woman Jean Grey und Mutter von Cable.

DMC convoy! icing on d 🍰 Pryor's Treats truck last seen @ Boundary Road will be there too! @YVRShoots @Whatsfilming pic.twitter.com/3xczycI9uK — Den Siao (@6s0le4) 2. September 2017

"Die Goonies"

Auf den Abenteuerfilm aus dem Jahr 1985 verweist "Deadpool 2" gleich doppelt. Zum einen nennt Wade Cable "One-eyed Willy" - weil der zeitreisende Krieger ein mechanisches Auge hat und sein Darsteller Josh Brolin in "Die Goonies" zu sehen war, wo die jungen Protagonisten nach dem Schatz des Piraten One-eyed Willy suchen. Zum anderen trägt Wade in der Szene, in der er sich neue Beine wachsen lässt, dasselbe Shirt wie Chunk (Jeff Cohen).

I wonder if Deadpool will be doing the Truffle Shuffle? That is Chunk's shirt from Goonies. Trailer: https://t.co/aZ1oF4AszW #Deadpool2 pic.twitter.com/OOmSmwJKkz — Grand DM (@Grand_DM) 12. Februar 2018

"Laird, hit it!"

Bevor sich Wade mit seiner frisch gegründeten X-Force aus einem Helikopter stürzt, ruft er einen Namen, der selbst eingefleischten Deadpool-Fans fragende Blicke abringen könnte. Wer ist dieser "Laird". Die Lösung findet sich im ersten Teaser Trailer des Films. Bei Laufzeit 3:15 erwähnt Wade, dass ihm üblicherweise sein Kostümassistent ins Outfit hilft - und der hört auf den Namen Laird.

Tay Tays Katzen

Dass Wade ein "Hello Kitty"-Fan ist, wissen wir spätestens seit seinem ersten Kinoabenteuer. In Teil zwei setzt er nun zwei echten Katzen ein Denkmal, nämlich Olivia und Meredith, den Haustieren von Taylor Swift. Während Wade in Dr. Xaviers Rollstuhl durch das X-Men-Anwesen cruist, trägt er ein (nicht im Handel erhältliches) T-Shirt der beiden Katzen.

Could not stop laughing at Deadpool (@RyanReynolds) wearing a @taylorswift13 cat shirt! I love this friendship! 😂 pic.twitter.com/Pi2k3wYci1 — Erin💜 (@erin_r29) 20. Mai 2018





