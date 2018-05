"Deadpool 2" hat "beste Post-Credits-Scene EVER"

Deadpool (Ryan Reynolds) bekommt es in seinem zweiten Solo-Abenteuer mit dem zeitreisenden Krieger Cable (Josh Brolin) zu tun und stellt sich eine eigene Superheldentruppe, die X Force, zusammen.

Viel mehr Details zum Plot von "Deadpool 2" sind derzeit noch nicht bekannt, beziehungsweise noch nicht zur Veröffentlichung freigegeben; einige glückliche Auserwählte durften den Film aber bereits sehen. Auf Twitter schildern sie ihre (spoilerfreien) Eindrücke.

Jede Menge Lob ist in diesen ersten Reaktionen enthalten. "Gewissermaßen der beste Film aus dem X-Men-Universum" hieß es da beispielsweise. Und dass der Film besser sei als "Avengers: Infinity War":

I didn't absolutely love the first Deadpool, but man, Deadpool 2 does the trick for me. Hilarious when it needs to be, surprisingly touching when it needs be (not in that way, gross), and is kinda the best X-Men-universe flick in forever. Also: DOMINO RULEZ. pic.twitter.com/vEZsgzFo4W — Brian Truitt (@briantruitt) 11. Mai 2018

Deadpool 2 is better than Infinity War🤫 — alex (@alex_abads) 10. Mai 2018

Auffällig oft wird in den Tweets auch die (in Comicverfilmungen mittlerweile obligatorische) Abspann-Szene des Actioners erwähnt. "Man kann ruhigen Gewissens sagen, dass [der Film] die beste Post-Credits-Scene ALLER ZEITEN hat", urteilte ein User. Das "Zeug nach dem Abspann ist spitze", schrieb ein anderer.

Just saw #Deadpool2. Safe to say it features the best post credits scene EVER. I’m still recovering. — Nigel M. Smith (@nigelmfs) 10. Mai 2018

Happy to report 'Deadpool 2' is a lot of fun and had me laughing beginning to end. Stuff after the credits is *awesome*. All the people added to the film were perfectly cast. Avoid spoilers. Always makes it a better experience. pic.twitter.com/4Q3Kr1ARPh — Steven Weintraub (@colliderfrosty) 10. Mai 2018

Wie gut das "Zeug" wirklich ist, davon kann man sich in Österreich ab 17. Mai 2018 überzeugen - oder in der "Heute"-Premiere am Abend zuvor.

Der Trailer von "Deadpool 2":







(lfd)