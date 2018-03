"Die Eiskönigin" erobert jetzt den Broadway

Disney schickt den mit Abstand einträchtigsten Film der letzten Jahre nun auf den New Yorker Broadway. "Frozen: The Musical" ist ab sofort im "St. James Theatre" in Manhattan zu sehen.

Die ersten Kritiken zeigten sich bereits vorsichtig begeistert von der Show. Nun können sich auch Fans ein Bild von der Bühnenadaption machen. Disney hat einen ersten Trailer veröffentlicht, der erste Einblicke bietet.

Erster Trailer

Zu vertrauten Tönen (allerdings ohne Gesang) sieht man die Schauspieler in den ebenfalls vertrauten Szenen des Films herumtanzen und -singen.

Schon jetzt kann dem Musical ein großer Erfolg prophezeit werden. In absehbarer Zeit wird es die Produktion auch in europäischen Hochburgen wie London, Hamburg oder vielleicht so gar Wien zu sehen geben.

Die Eiskönigin

(baf)