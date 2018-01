"Die kleine Hexe" lädt zum Weltrekordversuch

Am 1. Februar startet "Die kleine Hexe" in den österreichischen Kinos. Um der 127 Jahre jungen Nachwuchs-Magierin einen gebührenden Empfang zu bereiten, gibt es schon am 28. Jänner ein Vorab-Screening samt Weltrekordversuch. Die größte Ansammlung kostümierter Hexen ist das Ziel.

(Bild: Studiocanal) (Bild: Studiocanal)

Alle Kinobesucher, die als Hexe oder Hexenmeister verkleidet zur Preview erscheinen, nehmen am Weltrekordversuch teil. Die Kostümierung muss mindestens zwei der folgenden drei Kriterien erfüllen:

• Typische Kopfbedeckung (zum Beispiel Hexen- bzw. Zauberhut oder ein Kopftuch)

• Hexengesicht (zum Beispiel Schminke, Hexennase, Warze)

• Zauberuntensil (zum Beispiel Zauberstab, Hexenbesen, Zauberbuch)

Ein unabhängiger, offizieller Schiedsrichter prüft die Verkleidung der Teilnehmer nach den Weltrekordregeln und führt die offizielle Zählung durch. Das Ergebnis des Weltrekordversuchs wird nach Ende der Vorstellung im Kinosaal bekanntgegeben. Wird der Rekord geknackt, bekommen alle Teilnehmer eine Weltrekord-Urkunde



Die Previews finden am 28. Jänner 2018 um 15 Uhr in den Kinos Cineplexx Wien Donauplex und Wienerberg, Linz, Salzburg Airport, Graz, Villach, Innsbruck, Hohenems (grundsätzlich dürfen aber alle interessierten Kinos weltweit teilnehmen). Um 14.45 Uhr wird in diesen Lichspielhäusern die Zählung durchgeführt - wer dabei sein will, muss daher bis dahin im Saal Platz genommen haben.





(lfd)