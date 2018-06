"Fast & Furious"-Regisseur stellt Superheldin vor

In der auf den "X-Men" basierenden TV-Serie "The Gifted", ist Emma Dumont als Polaris zu sehen, nun bekommt sie ihren eigenen Film. Rob Cohen zeichnet laut "Deadline" für Skript und Regie von "Razor" verantwortlich - unter anderem inszenierte er die ersten Filme der "Fast & Furious"- sowie der "xXx"-Reihe.

Razor stammt aus einer schmutzigeren, unheilvolleren Comicwelt als die "X-Men". Sie ist zehn Jahre alt, als ihr Vater vor ihren Augen ermordet wird. Nachdem sie den Rest ihrer Kindheit in einer Nervenheilanstalt verbracht hat, wird sie zur Martial-Arts- und Schwertkampf-Expertin, bastelt sich einen mit Rasierklingen besetzten Anzug und eröffnet die Jagd auf die Täter.

Die Figur wurde von Everette Hartsoe entwickelt und trat wiederholt an der Seite von "The Crow" in Erscheinung. Regisseur Rob Cohen ist überzeugt, die perfekte Besetzung gefunden zu haben: "Sie ist eine wundervolle Schauspielerin, eine professionelle Ballettänzerin und macht derzeit ihren Abschluss in Robotik. Ich lasse sie Krav Maga trainierten, und glaubt mir, es gibt nichts, das sie nicht kann."

"Emma wurde geboren, um Razor zu spielen", streut auch Produzent Jeff Most ("The Crow") der Aktrice Rosen. "Sie ist die Verkörperung der zum Leben erwachten Comic-Figur von Everette Hartsoe."

Emma Dumont selbst freut sich via Twitter auf ihre neue Aufgabe:

(lfd)