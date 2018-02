'Fast & Furious'-Spin-Off von 'Deadpool 2'-Regisseur

Dass ein Spin-Off kommen soll, ist schon länger bekannt. Jetzt ist ein Regisseur gefunden. David Leitch saß schon bei "John Wick" und "Deadpool 2" hinter der Kamera, der noch unbetitelte Spin-Off soll sein nächster Streich werden.

Im sommer 2019 wird mit der Fertigstellung gerechnet.

Die Geschichte soll sich um die Charaktere von Dwayne "The Rock" Johnson (Luke Hobbs) und Jason Statham (Deckard Shaw) drehen. Wer aus dem Hauptcast sonst noch dabei ist, ist entweder noch nicht entschieden oder wird zumindest noch nicht verraten.

Besonders gespannt sind Fans natürlich auf den Bösewicht, doch auch da muss man sich noch gedulden.

Der Beginn der Dreharbeiten ist für den kommenden August anberaumt.

Als nächstes kommt jedoch erst einmal die Fortsetzung von "Deadpool" in die Kinos. Erst vor wenigen Tagen sorgte Reynolds mit einer Puppenshow im Trailer "Meet Cable" für Lacher. Obwohl die Handlung bisher noch unbekannt ist, steht schon fest, dass die Charaktere Stafan Kapicic als Colossus, Brianna Hilderbrand als Negasonic Teenage Warhead sowie Morrena Baccarin als Reynolds Leinwandliebe wieder mit an Bord sind. Der zweite Teil der kultigen Comic-Saga kommt im Juni 2018 in die Kinos.



