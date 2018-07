"Godzilla": Neuer Trailer und King-Kong-Cameo

Erst der Riesen-Primat, nun die Mega-Echse: Auf "Kong: Skull Island" folgt "Godzilla: King of the Monsters". Beide Streifen spielen im selben Filmuniversum, passenderweise MonsterVerse genannt. So ist es auch möglich, dass eine Figur aus "Kong" im neuen "Godzilla" mitwirkt. Dessen Regisseur Michael Dougherty kündigte die Überlappung in einem Interview mit "Rotten Tomatoes" an. Um welche Figur es sich handelt, verriet er aber noch nicht.

Der Cast von "Godzilla King of Monsters" kann sich auch so sehen lassen: Millie Bobby Brown und Vera Farmiga spielen das Mutter-Tochter-Gespann im Handlungsmittelpunkt. Sally Hawkins ("Shape of Water"), O'Shea Jackson Jr. (der Sohn von Ice Cube spielte zuletzt in "Criminal Squad") und Charles Dance (Tywin Lannister aus "Game of Thrones") sind mit an Bord.

Der erste vollwertige Trailer sieht schon mal zum Fürchten aus - im positiven Sinne:





