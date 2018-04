"Incredibles 2"-Trailer stellt neuen Bösewicht vor

Eigentlich sind die Incredibles ja längst in Frühpension und fristen, als stinknormale Bürger getarnt, ein langweiliges, Adrenalin-befreites Leben. Für Aufregung sorgt maximal Baby Jack Jack, das über eine Reihe gefährlicher Fähigkeiten verfügt, die es erst mal auszuloten gilt (Unsichtbarkeit, Laseraugen und Feuerdämon-Transformation inklusive).

Als die Familie die Möglichkeit erhält, das Ansehen aller Superhelden in den Augend er Öffentlichkeit wiederherszustellen, ändert sich jedoch alles. Vor allem für Bob alias Mr. Incredible, der plötzlich den gesamten Haushalt schupfen muss, während seine PR-taugliche Gattin Helen als Elastigirl die Welt rettet.

Bösewicht Screenslaver sorgt aber bald dafür, dass die Helden-Sippschaft wieder als Kollektiv auftreten muss. Im neuen Trailer des Animationsfilms bekommen wir den Schurken auch endlich kurz zu Gesicht.

"Die Unglaublichen 2" (Originaltitel: "The Incredibles 2") startet am 27. September in den österreichischen Kinos.

(lfd)