"Jurassic World"-Clip zeigt alle Dinosaurier des Films

Regisseur J.A. Bayona schlägt in dieselbe kerbe: "Es gab Szenen, in denen wir so viele Dinosaurier im selben Frame hatte, dass wir den Frame größer machen mussten."

Raptor-Experte Owen (Chris Pratt) und die ehemalige Jurassic-World-Managerin Claire (Bryce Dallas Howard) kehren im Film in den verlassenen Urzeitpark zurück, um die Dinos vor einem Vulkanausbrauch zu retten. Leider haben ihre Geldgeber sinistre Gründe für die Evakuierung: Sie wollen die Echsen in einer Auktion an den Meistbietenden verscherbeln.

Unter anderem soll der gentechnisch zur lebenden Waffe herangezüchtete Indoraptor unter den Hammer kommen. Dass das nicht gutgehen kann, versteht sich von selbst...

Der Trailer des "Jurassic World"-Sequels:



"Jurassic World: Das gefallene Königreich" startet am 7. Juni 2018 in den österreichischen Kinos.

