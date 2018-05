"Kangaroo" wird im Wiener CineCenter gezeigt

Der Dokumentarfilm "Kangaroo - A Love-Hate Story" befasst sich mit Australiens gespaltene Beziehung zu seinem beliebten Nationaltier und zeigt dabei verstörende Szenen der weltweit größten Tötung an terrestrischen Wildtieren. Auf der einen Seite ist das Känguru als Motiv für Logos von Marken oder Sportmannschaften und Souvenirs äußerst beliebt und dient der Tourismuswerbung Australiens als unbezahlbarer charismatischer Sympathieträger. Auf der anderen Seite werden jedes Jahr mehr als eine Million Kängurus in der Dunkelheit der Nacht und weit abseits der Zivilisation oftmals auf brutale Art und Weise getötet.

Viele Wissenschaftler sind besorgt über das regionale Verschwinden einzelner Kängurubestände. Ungeachtet dessen gibt es keine offiziellen Zahlen zum Abschuss der Tiere, ob wohl die australische Regierung die Bejagung des Kängurus unterstützt.

Woher kommt die Ideologie, dass diese seit Jahr Millionen auf dem fünften Kontinent existierenden Beuteltiere ein Problem oder gar eine nationale Plage darstellen könnte? Welche Interessen stehen dahinter? Das Fleisch der Tiere landet als Gourmet-Leckerbissen auf unseren Tellern oder im Futternapf von

Hunden und Katzen. Das Leder wird teilweise für Schuhe, Taschen und Gürtel verwendet. Europa gilt als der Hauptabnehmer von Känguruprodukten.

Der Dokumentarfilm "Kangaroo" deckt schonungslos die Hintergründe und Realität der Bejagung des Kängurus auf und lässt Personen unterschiedlicher Interessensgruppen und Bevölkerungsschichten zu Wort kommen: Einheimische Australier, Wissenschaftler, Bauern, Jäger, Politiker, Künstler, Tierschützer und Aktivisten kommentieren die Situation.

"Kangaroo - A Love-Hate Story" wird am 24. MAi 2018 um 19.30 Uhr (Einlass ab 19 Uhr) im CineCenter (Fleischmarkt 6, 1010 Wien) gezeigt. Die Teilnahme bedarf der persönlichen Voranmeldung per E-Mail an contact@shiftingvalues.com. HIER geht's zum Trailer des Films.



(lfd)