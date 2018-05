"Logan"-Regisseur dreht Film über Boba Fett

Disney hat noch lange nicht genug von "Star Wars". Kein Wunder, kaufte der Mauskonzern doch um stolze vier Milliarden Dollar Lucasfilm auf, um sich die Rechte an der Sci-Fi-Saga zu sichern. Seither schreitet die Erweiterung des "Krieg der Sterne"-Universums flott voran. Der Dreh von Episode IX startet im Sommer 2018, eine weitere Trilogie wurde bereits in Auftrag gegeben, und auch einige Spin-offs sind angedacht.

James Mangold (Bild: Reuters) James Mangold (Bild: Reuters)

Zwei davon gibt es bereits. "Rogue One" handelt von einer Truppe wagemutiger Rebellen, die (im Vorfeld von Episode IV) die Baupläne des Todessterns beschaffen. "Solo", seit 24. Mai in den österreichischen Kinos zu sehen, befasst sich mit den jungen Jahren von Han Solo, dem beliebtesten aller "Star Wars"-Charaktere.

Boba ist an der Reihe

Die nächste Figur, die ein eigenes Kinoabenteuer bekommen soll, ist Boba Fett. Der Kopfgeldjäger wurde in Episode V ("Das Imperium schlägt zurück" vorgestellt und einen Film später recht unrühmlich ins Jenseits (bzw. in die Sarlacc-Grube) befördert. Trotzdem erreichte Boba Fett Kultstatus, bekam seine eigenen Comics, Bücher und Videospiele; George Lucas baute ihn auch in seine zweite Trilogie ein.

Ein Job für Mangold

Wie "The Hollywood Reporter" berichtet übernimmt kein Geringerer als James Mangold die kreative Leitung, sprich Drehbuch und Regie, des "Boba Fett"-Spin-offs. Heuer war der Filmemacher erstmals für einen Oscar nominiert (bestes Drehbuch, "Logan"). Des weiteren hat Autor/Produzent Simon Kinberg großen Einfluss auf die Geschicke von Boba Fett.

Wann der Film in die Kinos kommen wird, ist noch unklar. Gleiches gilt für den geplanten "Star Wars"-Ableger über Obi-Wan Kenobi. Hier ist Stephen Daldry ("The Hours", "Der Vorleser") als Regisseur im Gespräch.





(lfd)