"Mission: Impossible"-Trailer zeigt viel Action

Geheimagent Ethan Hunt begibt sich zum sechsten Mal auf eine unmögliche Mission, die Welt zu retten. In Berlin, London und Paris warten auf die Fans der Reihe zahlreiche actiongeladene Verfolgungsjagden.

Der erste Trailer verspricht alle Zutaten, die es braucht, um den Blockbuster zum Erfolg werden zu lassen. Neben Tom Cruise sind in "Mission: Impossible - Fallout" auch Simon Pegg, Rebecca Ferguson, Alec Baldwin, Angela Bassett und Ving Rhames zu sehen.

Am 27. Juli 2018 läuft das Agentenabenteuer in den USA an.

Tom Cruise Mission Impossible 6 Dreh

(baf)