"Mogli": Viel düsterer als Disneys Dschungelbuch

Die Geschichte kennt praktisch jedes Kind: Der Bub Mogli wächst unter Wölfen im indischen Dschungel auf. Dort streift der Tiger Shere Khan herum, der seinen Hass auf die Menschen an dem Burschen auslassen will. Bär Baloo und Panther Bagheera versuchen, Mogli zu schützen...

Serkis, Cumberbatch, Bale, Blanchett

Wie Disney im Jahr 2016 setzt auch Warner Bros. auf Live Action mit jeder Menge CGI. Genauer gesagt werden die animalischen Stars des Dschungel-Abenteuers per Motion Capturing ins Leben gerufen. Wenn das gut aussehen soll, ruft man meist bei Andy Serkis an (Gollum in "Herr der Ringe", Caesar in "Planet der Affen", Snoke in "Star Wars VIII: Die letzten Jedi"). Diesmal schlüpft er in die Rolle des Bären Baloo.

Auch der übrige Cast kann sich sehen lassen - obwohl man die berühmten Gesichter im Film nicht zu sehen bekommt. Benedict Cumberbatch spielt Shere Khan, Christian Bale den Panther Bagheera, Naomie Harris die Wölfin Nisha und Cate Blanchett wird zur hynotischen Schlange Kaa. Auch der junge Hauptdarsteller ist kein wirklicher Nobody mehr: Rohan Chand war zuletzt in einer kleinen Rolle des "Jumanji"-Sequels und 2013 in "Lone Survivor" zu sehen.

Es wird düster

Disneys "The Jungle Book" spielte 2016 knapp 966 Millionen Dollar ein. Der Film war fast zeitgleich mit der Warner-Bros.-Version des Dschungelbuchs angekündigt worden. Um letztere wurde es nach Disneys flotter Umsetzung und dem gigantischen Erfolg an den Kinokassen still. Im ersten Trailer zieht man nun klare Grenzen zum Konkurrenten. "Werdet Zeugen der düstersten Erzählung des beliebten Meisterwerks" heißt es da - und so sieht der Clip auch aus.

"Mogli" (Originaltitel: "Mowgli") startet am 25. Oktober 2018 in den österreichischen Kinos.





(lfd)