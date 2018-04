"Mulan"-Realverfilmung castet Star Wars Helden

Hat man bei Disney einen Stein im Brett, tut's der Karriere sicherlich nicht schlecht. Donnie Yen begeisterte 2016 im vom Maus-Konzern produzierten "Star Wars"-Spin-off "Rogue One", in dem er den blinden Beinahe-Jedi Chirrut Îmwe verkörperte, nun bekommt er eine weitere hochkarätige Disney-Rolle.

Einem Bericht von "Deadline" zufolge stößt Yen zum Cast der Live-Action-Neuauflage von "Mulan". Der 54-Jährige wird als Commander Tung zu sehen sein, ein Lehrer und Mentor der Hauptfigur, der in der animierten Version (zumindest unter diesem Namen) nicht enthalten war.

Besetzung und Starttermin

In die Titelrolle schlüpft - wie schon seit Längerem bekannt - die Chinesin Liu Yifei. Nach ihr ist Donnie Yen erst der zweite bestätigte Name auf der Besetzungsliste. Die Realverfilmung von "Mulan" soll im März 2020 in die Kinos kommen.

