"Mulan"-Realverfilmung ohne Li Shang?

Disney arbeitet derzeit an einer Realverfilmung des Disney-Zeichentrick-Klassikers "Mulan". Die Hauptdarstellerin ist bereits gefunden. Die Chinesin Yifei Liu ("Forbidden Kingdom") wird in die Rolle der Titelfigur "Mulan" schlüpfen. Zudem stößt Martial-Arts-Experte Donnie Yen zum Cast dazu. Weitere Darsteller wurden noch nicht bekannt gegeben.

Li Shang nicht dabei?

Fans vermuten, dass eine wichtige Figur gar nicht vorkommen wird: Nämlich der bisexuelle Hauptmann Li Shang.

Ein Foto von einem Castingaufruf, das auf Twitter gepostet wurde, deutet darauf hin. Dort wird nämlich nach einer anderen, ähnlichen Figur gesucht, die Chen Honghui genannt wird. Es handelt sich dabei um einen Hauptmann, der sich in die als Mann verkleidete Mulan erst dann verliebt, als sie ihm gegenüber offenbart, dass sie in Wahrheit eine Frau ist.

War die Bisexualität von Li Shang das Problem?

Im Disney-Klassiker verliebt sich Li Shen laut Fans jedoch schon viel früher in Mulan, nämlich vor ihrem Outing. Auf Twitter regen sich einige User darüber auf:

"Es macht mich traurig, zu berichten, dass es im Prinzip bestätigt ist, dass Li Shang nicht im Live-Action-Film Mulan sein wird. Der Mulan-Casting-Aufruf hat sich als zutreffend herausgestellt. Donnie Yen wurde als Commander Tung besetzt, der in der Beschreibung [der Rolle] 'Cheng Honghui' auftaucht. Ruhe in Frieden, bisexuelle Ikone."

saddened to report it’s basically been confirmed that li shang will not be in the live-action mulan.



the mulan casting call has been confirmed to be accurate. donnie yen was cast as “commander tung,” who is in the description for “chen honghui.”



rest in peace bisexual icon. pic.twitter.com/7El8TDhJg5