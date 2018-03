"Phantastische Tierwesen 2" berauscht im 1. Trailer

Woran man einen Blockbuster erkennt? Nun, zum Beispiel daran, dass sogar die erste Vorschau des Films schon eine Vorschau bekommt. Am 12. März wurde der erste Trailer von "Phantastische Tierwesen 2: Grindelwalds Verbrechen" mit einem kurzen Clip angekündigt, nun ist das gute Stück endlich da.

Skript von Rowling

Selbst ohne jegliche Vorberichterstattung, ob im Bewegtbild oder Text, wäre das Fantasy-Abenteuer freilich ein vorprogrammierter, millionenschwerer Kassenschlager. Immerhin entstammt der Streifen dem beliebten "Harry Potter"-Universum. Zwar kommt der berühmte Zauberlehrling nicht in dieser neuen Geschichte (die vor seiner Zeit spielt) vor, dafür verfasste Potter-Schöpferin J.K. Rowling höchstpersönlich das Drehbuch.

Johnny Depp als Bösewicht

Die Spin-off-Reihe "Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind" dreht sich um den Magizoologen Newt Scamander (Eddie Redmayne), der es sich wie kein Zweiter auf den Umgang mit außergewöhnlichen Kreaturen versteht. Er bekommt es mit dem finsteren Bösewicht Gellert Grindelwald (Johnny Depp) zu tun. Zum Glück bietet der junge Albus Dumbledore (Jude Law) seine Unterstützung an.

"Phantastische Tierwesen 2: Grindelwalds Verbrechen" (Originaltitel: "Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald") startet am 16. November 2018 in den österreichischen Kinos.



(lfd)