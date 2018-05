"Solo": Malen nach den "Star Wars"-Zahlen

Das "Krieg der Sterne"-Rezept hat sich seit 1977 kaum verändert. Beim Planeten-Hopping bestreiten intergalaktische Helden gefährliche Missionen, werben unwahrscheinliche Verbündete an und stellen sich am Schluss einem schier übermächtigen Gegner.

Wie acht Episoden und ein Spin-off zuvor ist auch "Solo: A Star Wars Story" wie ein Videospiel aufgebaut. Level 1: Der junge Han Solo entkommt dem Taschenzhieher-Syndikat, für das er eine Kindheit lang schuften musste. Level 2: Han flieht vor der Armee des Imperiums und schließt sich einer Räuberbande an. Level 3: Han überfällt einen Hochgeschwindigkeitszug.

Der Trailer von "Solo":



Malen nach Zahlen

Zugleich ist "Solo: A Star Wars Story" ein filmgewordenes Malen nach Zahlen, bei dem Punkte aus der "Krieg der Sterne"-Folklore verbunden werden: Hans erste Begegnung mit Chewie, sein erster Flug mit dem Millenium Falken, etc. Auch die alte Diskussion, ob Han (in Episode IV) nun tatsächlich zuerst geschossen hat oder nicht, wird kurz aufgegriffen.

Die zahlreichen freien Flächen werden hingegen mit einer klassischen Abenteuer-Geschichte gefüllt, die auch ohne "Star Wars"-Konnex funktionieren würde. War "Rogue One", Ableger Nummer eins seit der Lucasfilm-Übernahme durch Disney, noch ganz klar ein Film für Fans der Sci-Fi-Saga, macht "Solo" einen kleinen Schritt Richtung Unabhängigkeit vom Kanon.

Not my Han?

Ob das den Superfans gefallen wird, die ja bekanntlich auch schon Episode VIII zu torpedieren versuchten, ist unklar. Nach den ersten Trailern des Films kursierte der Hashtag "Not my Han" im Netz.

Der bislang von Harrison Ford verkörpterte Schmuggler gilt als beliebteste Figur des "Star Wars"-Universums. Alden Ehrenreich schlägt sich wacker in seinen Fußstapfen, kann diese aber nicht ganz füllen. Immerhin meistert er Fords Grübchen-Grinsen.

Aus dem tollen Cast (Emilia Clarke, Woody Harrelson, Paul Bettany) sticht ein anderer hervor: Donald Glover gibt einen großartigen Lando Calrissian ab und hätte sich glatt ein eigenes Spin-off verdient.

"Solo: A Star Wars Story" startet am 24. Mai 2018 in den österreichischen Kinos.