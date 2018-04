"Star Wars" bekommt seine erste Regisseurin

Diversität wird in den neuen "Star Wars"-Filmen großgeschrieben. Ein weiblicher Nachwuchs-Jedi (Daisy Ridley) und ein Schwarzer Ex-Stormtrooper (Jon Boyega) sind die Protagonisten der aktuellen Trilogie, eine Rebellin (Felicity Jones) war die Hauptfigur des ersten "Krieg der Sterne"-Spin-offs "Rogue One".

Nun bekommt eine afroamerikanische Frau eine leitende Position hinter der Kamera. Victoria Mahoney, bisher vor allem als TV-Regisseurin im Einsatz ("Misfits", "Seven Seconds", American Crime"), wird dem zweiten Drehteam bei "Star Wars Episode IX" vorstehen.

Happy to share this historic news. A black woman directing stories in a galaxy far, far away. First unit director #JJAbrams. Second unit director @VictoriaMahoney. #StarWarsE9 #StarWars pic.twitter.com/s689jv9I4u