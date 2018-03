"Terminal": 1. Teaser für neuen Margot Robbie Film

"Im dunklen Herzen einer wuchernden, anonymen Großstadt, folgt 'Terminal' den ineinander verschlungenen Geschichten zweier Auftragsmörder, die sich auf einer düsteren Mission befinden, eines Lehrers, der mit einer tödlichen Krankheit ringt, eines rätselhaften Hauswarts und einer neugierigen Kellnerin, die ein gefährliches Doppelleben führt", heißt es in der offiziellen Plot-Synopsis des Films. Mörderische Konsequenzen entstehen, als sich ihre Leben durch ein mysteriöses Verbrechergenie kreuzen, das verbissen auf Rache sinnt."

Verrückt wie ein Hutmacher

Mysteriös und düster präsentiert sich auch der erste Teaser Trailer des Film Noir Thrillers. Gesichter sind keine zu sehen, dafür jede Menge Schatten und zwei tätowierte Frauenbeine. Margot Robbie (an "Terminal" übrigens auch als Produzentin beteiligt) steuert die Erzählstimme bei:

"Da ist ein Ort, wie es ihn sonst nirgends auf der Welt gibt. Eine Welt voller Wunder, Rätsel und Gefahren. Manche sagen, um es zu überleben, musst du so verrückt wie ein Hutmacher sein. Was ich zum Glück bin."

Im Kaninchenbau

Der Hutmacher ist nicht die einzige Anspielung auf "Alice im Wunderland". "Tumbling down the rabbit hole" ("In den Kaninchenbau hinunter stürzen") lautet der Untertitel des Thrillers, der am 11. Mai in den USA erscheint.

Einen Starttermin für den deutschsprachigen Raum gibt es noch nicht. Neben Margot Robbie werden unter anderem auch Simon Pegg und Mike Myers in "Terminal" zu sehen sein.

