"The Crow"-Remake am 11. Oktober 2019 im Kino

Sony gab nun bekannt, dass der Streifen im Oktober 2019 in die Kinos kommen wird. Inszeniert wird die Neuverfilmung dabei von Corin Hardy. Wie auch schon der Originalfilm mit Brandon Lee in der Hauptrolle, der 1993 tragischerweise während der Dreharbeiten starb, basiert auch das Remake auf dem 1989 erschienenen Comic von James O’Barr.

Doch im Gegensatz zu seinem Vorgänger soll sich der neue Streifen mehr auf die Originalquelle beziehen. So bestätigte O’Barr kürzlich gegenüber ‘ScreenGeek‘: "Momentan ist es so vorgesehen, dass wir im Februar in Vorproduktion gehen. Ich bin in jedem Aspekt des Films mit einbezogen und arbeite sehr eng mit dem Regisseur zusammen".

In dem Film geht es um einen Mann, der bei einem brutalen Überfall ermordet wird. Ein Jahr später kehrt er aus dem Jenseits zurück, um sich an seinen Mördern und denen seiner Frau zu rächen.

(baf/bang)