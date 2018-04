"The First Purge": So begann das Morden

Blumhouse Productions ("Get Out", "Split", "Insidious") dreht die Uhr zurück und präsentiert mit "The First Purge" das Prequel der erfolgreichen Horror/Thriller-Reihe. Der neue Film offenbart die Ursprünge der von der US-Regierung sanktionierten, einmal im Jahr abgehaltenen Mord-Nacht.

Der vierte Teil des erfolgreichen Franchises führt die Zuschauer zurück in die Zeit vor Einführung der "Purge". Produzent James DeMonaco schrieb auch diesmal das Drehbuch. Im Prequel wird das grausame Ritual als tödlicher Testlauf im New Yorker Stadtteil Staten Island durchexerziert.

"The First Purge" startet am 5. Juli 2018 in den österreichischen Kinos.

The First Purge

(red)