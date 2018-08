"The Nun" zeigt das böse Erwachen im Sarg

Als ob der Gedanke daran, lebendig begraben zu sein, nicht schon schlimm genug wäre, zeigt der neue Teaser von "The Nun" nun ein noch viel grausigeres Bild davon. Es könnte sich ja zufälligerweise ein Monster in jenem Sarg befinden, in dem man sich mehr als zwei Meter unter der Erde befindet.

Das Prequel der "Conjuring"-Reihe erzählt die Ursprungsgeschichte von "Valak", der dämonischen Nonne aus dem zweiten "Conjuring"-Teil. Der Priester Burke (Demián Bichir) und Schwester Irene (Taissa Farmiga) ermitteln darin in den frühen 1950ern einen ungewöhnlichen Todesfall in einem rumänischen Kloster.

"The Nun", auf deutsch "Die Nonne", startet am 7. September in den heimischen Kinos

(baf)