"The Rock" holte sich Tipps von Amputierten

Dwayne "The Rock" Johnson sagt, dass die Zeit, die er für die Vorbereitung auf seinen neuen Film 'Skyscraper' mit Amputierten verbracht hat, "eins der unvergesslichsten Erlebnisse" seiner Karriere war.

Der 46-jährige Action-Star spielt einen ehemaligen, auf Geiselnahmen spezialisierten FBI-Einsatzleiter, der ein amputiertes Bein hat. Seine Vorbereitung auf den Job haben ihm eines der einprägsamsten Erlebnisse während seiner Zeit in Hollywood beschert.

Der "South China Morning Post" sagte er: "Es war eine Gelegenheit, eine Figur zu spielen, die sich von meinen früheren Rollen sehr unterscheidet. Ich verbrachte ein wenig Zeit mit Amputierten. Es war sehr informativ. Es war eins der unvergesslichsten Erlebnisse".

Nur für Schwindelfreie

Der ehemalige Wrestler warnte vor Kurzem erst in einem Teaser, der den finalen Trailer des Films ankündigte, alle Filmfans vor "Skyscraper", da er die Herzfrequenz der Zuschauer angeblich ordentlich erhöhen würde. Er erklärte, dass der Film, in dem seine Filmfigur die Sicherheit von Wolkenkratzern testet, nichts für schwache Nerven sei, besonders nicht für diejenigen Kinobesucher, die Höhenangst haben. "Es gab dieses Fitness-Tracker Phänomen, dass Leute mit Höhenangst oder Schwindel, die den Film gesehen haben, plötzlich eine höhere Herzfrequenz hatten, die über 100 ging. Und das im Sitzen".

Der Film würde außerdem dafür sorgen, dass die Zuschauer so angespannt sind, dass die Knöchel weiß hervortreten und der Magen sich dreht. Also nichts für schwache Nerven. Ab dem 12. Juli kann in den Kinos mitgefiebert werden.



(baf)