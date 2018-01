"Three Billboards" räumt bei den Golden Globes ab

Hollywoods Auslandspresse hat gewählt, die zweitwichtigsten US-Filmpreise nach den Oscars sind vergeben. "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", im vergangenen Oktober bereits im Programm der der Viennale, holte sich gleich vier Preise. Der Film über eine aufmüpfige Mutter, die nach dem Mord an ihrer Tochter den Sheriff einer Kleinstadt unter Druck setzt, wurde in den Sparten "Bestes Drama", "Beste Hauptdarstellerin in einem Drama" (Frances McDormand), "Bester Nebendarsteller" (Sam Rockwell) und "Bestes Drehbuch" (Martin McDonagh) prämiert.

Der zweite große Gewinner des Abends im Bereich Kino ist Greta Gerwigs "Lady Bird", der mit goldenen Weltkugeln in den Kategorien "Beste Komödie" und "Beste Hauptdarstellerin in einer Komödie" (Saoirse Ronan) ausgezeichnet wurde.

Gary Oldman durfte sich über seinen ersten Golden Globes freuen - er bekam ihn für die Hauptrolle des Winston Churchill im Drama-Biopic "Die dunkelste Stunde" überreicht. Auch in Deutschland war Jubel angebracht: Fatih Akins "Aus dem Nichts" (internationaler Titel: "In the Fade") gewann in der Sparte "Bester ausländischer Film" und darf sich somit bereits berechtigte Oscar-Hoffnungen machen.

Die Gewinner der Golden Globes 2018

Die Liste der Gewinner im Bereich Kino:

Bestes Drama

Call Me by Your Name

Dunkirk

The Post

The Shape of Water

GEWINNER: Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Beste Komödie/bestes Musical

The Disaster Artist

Get Out

The Greatest Showman

I, Tonya

GEWINNER: Lady Bird

Bester animierter Film

The Boss Baby

The Breadwinner

Ferdinand

GEWINNER: Coco

Loving Vincent

Bester Darsteller in einem Drama

Timothée Chalamet - Call Me by Your Name

Daniel Day-Lewis - Phantom Thread

Tom Hanks - The Post

GEWINNER: Gary Oldman - Darkest Hour

Denzel Washington - Roman J. Israel, Esq.

Beste Darstellerin in einem Drama

Jessica Chastain - Molly's Game

Sally Hawkins - The Shape of Water

GEWINNERIN: Frances McDormand - Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Meryl Streep - The Post

Michelle Williams - All the Money in the World

Bester Darsteller in einer Komödie/einem Musical

Steve Carell - Battle of the Sexes

Ansel Elgort - Baby Driver

GEWINNER: James Franco - The Disaster Artist

Hugh Jackman - The Greatest Showman

Daniel Kaluuya - Get Out

The Disaster Artist

Beste Darstellerin in einer Komödie/einem Musical

Judi Dench - Victoria & Abdul

Margot Robbie - I, Tonya

GEWINNERIN: Saoirse Ronan - Lady Bird

Emma Stone - Battle of the Sexes

Helen Mirren - The Leisure Seeker

Bester Nebendarsteller

Willem Dafoe - The Florida Project

Armie Hammer - Call Me by Your Name

Richard Jenkins - The Shape of Water

Christopher Plummer - All the Money in the World

GEWINNER: Sam Rockwell - Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Beste Nebendarstellerin

Mary J. Blige - Mudbound

Hong Chau - Downsizing

GEWINNERIN: Allison Janney - I, Tonya

Laurie Metcalf - Lady Bird

Octavia Spencer - The Shape of Water

Bester Regisseur

GEWINNER: Guillermo del Toro - The Shape of Water

Martin McDonagh - Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Christopher Nolan - Dunkirk

Ridley Scott - All The Money in the World

Steven Spielberg - The Post

Bestes Drehbuch

The Shape of Water

Lady Bird

The Post

GEWINNER: Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Molly's Game

Bester Soundtrack

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

GEWINNER: The Shape of Water

Phantom Thread

The Post

Dunkirk

Bester ausländischer Film

A Fantastic Woman

First They Killed My Father

GEWINNER: In the Fade (Aus dem Nichts)

Loveless

The Square

Bester Original-Song

Ferdinand - "Home"

Mudbound - "Mighty River"

Coco - "Remember Me"

The Star - "The Star"

GEWINNER: The Greatest Showman - "This Is Me"

