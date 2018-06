"White Boy Rick": Jungstar aus dem Drogenbusiness

Als Weißer sticht Ricky Wershe Jr. im Detroit der Achtziger aus der Schwarzen Unterwelt heraus. In kürzester Zeit macht er sich einen Namen und steigt zum einflussreichen Drogenbaron auf. Gleichzeitig arbeitet er als Informant für das FBI, das ihm auf die Schliche gekommen ist. Das Unglaubliche daran: Das alles geschah, bevor White Boy Rick 16 Jahre alt war.

Das Schicksal von Ricky ist auf Wikipedia nachzulesen; der Film konzentriert sich auf die zerrütteten Familienverhältnisse des Burschen und insbesondere auf die Beziehung zu seinem Vater. Als Teilzeitgauner und Vollzeitverlierer Ricky Sr. brilliert Matthew McConaughey. In der Titelrolle liefert Newcomer Richie Merritt eine sehenswerte Talentprobe ab. Danach sieht es zumindest im ersten Trailer von "White Boy Rick" aus:

Kein Wunder also, dass der Film rechtzeitig zur Award-Season Anfang 2019 in die Kinos kommt. Starttermin in Österreich ist der 14. Februar.





(lfd)