1 x 2 Karten für Preview von Fifty Shades of Grey 3!

Ana (Dakota Johnson) scheint endlich ihr Glück mit dem reichen Feschak Christian Grey (Jamie Dornan) gefunden zu haben. Die Hochzeitsglocken läuten, Privatjet und Traumhaus stehen schon bereit.

Trotzdem ist für die frischgebackene Mrs. Grey nicht alles eitel Wonne. Jack Hyde (Eric Johnson) hat eine Rechnung mit dem Bondage-versierten Pärchen offen und auch Christians Ex Elena Lincoln (Kim Basinger) gibt keine Ruhe.

Fifty Shades of Grey - Befreite Lust (3. Teil)

Infos zur Luxus-Preview

Wann: Dienstag, 6. Februar 2018; Beginn: 19.30 Uhr, Filmstart: 20.15 Uhr.

Wo: Wien Donau Plex, Wagramer Str. 79, 1220 Wien

Vor dem Screening sorgen Drinks und Snacks für das leibliche Wohl, im Kinosaal steht anschließend für alle Besucher eine kleine Überraschung bereit - mit Goodies von Rituals, Durex, Intimissimi, Perlweiss, Urban Decay und vielen mehr.

Das Gewinnspiel ist bis HEUTE, 6. Februar (16 Uhr) aktiv. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der/die Gewinner/in wird unmittelbar nach Ablauf der Frist telefonisch informiert und sein/ihr Name an den Veranstalter weitergeleitet. Gegen Vorzeigen eines Lichtbildausweises können die Tickets an der Kassa des Donau Plex abgeholt werden. Regulär startet "Fifty Shades of Grey: Befreite Lust" am 8. Februar in den österreichischen Kinos.

(red)