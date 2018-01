2017 war ein weltweites Seuchenjahr für die Kinos

Es hatte sich schon in den letzten Monaten angedeutet, dass 2017 kein gutes Jahr für die Kinokassen abgeben würde. Jetzt zog man Bilanz, und die Befürchtungen bewahrheiteten sich.

Laut dem Brancheninsider "Box Office Mojo" wurden in den USA im vergangenen Jahr 1,239 Milliarden Tickets an den Kinokassen verkauft. Das ist seit 1992 der geringste Absatz. Damals war der Disneyfilm "Aladdin" der Film mit dem höchsten Einspielergebnis.

Mieser Sommer

Der Sommer des Jahres 2017 erwies sich trotz vermeintlich großer Namen wie "Transformers: Der letzte Ritter", "Die Mumie" und "Fluch der Karibik: Salazars Rache" als kompletter Reinfall.

Das dadurch entstandene Loch im Ticketverkauf konnten auch Quotenbringer wie "Girls Trip", "Wonder Woman" und "Guardians of the Galaxy Vol. " nicht wieder füllen.

Für 2018 liegen die Hoffnungen auf potentiellen Mega-Hits wie "Avengers: Infinity War" und "Solo: A Star Wars Story".

(baf)