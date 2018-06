Ben Afflecks Abgang als Batman beinahe fix

Lange wurde darüber spekuliert, nun scheint die Bestätigung nur noch reine Formsache: Ben Affleck dürfte das Batcape an den Nagel hängen. In drei Filmen spielte er den Fledermausmann: "Batman vs. Superman", "Justice League" und "Suicide Squad" waren an den Kinokassen zwar erfolgreich, wurden jedoch von den Kritikern zerlegt.

Im geplanten Solofilm über den Fledermausmann, dem ersten nach Christopher Nolans gefeierter "Dark Knight"-Trilogie mit Christian Bale, hätte Affleck neben der Hauptrolle auch Regie und Drehbuch übernehmen sollen. Die kreative Leitung von "The Batman" legte der 45-Jährige jedoch ab. Matt Reeves sprang ein.

Wie "The Hollywood Reporter" berichtet, legte der Filmemacher der Produktionsfirma Warner Bros. am letzten Mai-Wochenende einen ersten Skript-Entwurf vor - und darin ist die Hauptfigur eindeutig jünger als Afflecks Version des Helden. Das war es also mit hoher Wahrscheinlichkeit für Batfleck.

Ben Affleck





