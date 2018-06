Alle Sieger der MTV Movie and TV Awards 2018

Bester Film, beste Performance in einem Film, bester Held, bester Bösewicht - "Black Panther" und seine Stars Chadwick Boseman und Michael B. Jordan räumten bei den diesjährigen MTV Movie and TV Awards mächtig ab. Den Preis für den besten Kampf mussten sie allerdings einem anderen Comic Movie überlassen: Hier setzte sich "Wonder Woman" durch.

Bei den TV- beziehungsweise Streaming-Produktionen hatte wie erwartet "Stranger Things" die Nase vorn. Die Sendung wurde zur besten Serie gekürt, stellte mit Millie Bobby Brown die beste Darstellerin und siegte auch in den Nebenkategorien "Angst-Performance" und "Bester musikalischer Moment". Das goldene Popcorn-Sackerl für den besten Kuss holten sich die Jungs von "Love, Simon".

Hier die Liste der Nominierten und Gewinner:

Bester Film

Avengers: Infinity War

SIEGER: Black Panther

Girls Trip

IT

Wonder Woman

Beste Serie

13 Reasons Why (Tote Mädchen lügen nicht)

Game of Thrones

grown-ish

Riverdale

SIEGER: Stranger Things

Beste Performance in einem Film

SIEGER: Chadwick Boseman, Black Panther

Timothée Chalamet, Call Me by Your Name

Ansel Elgort, Baby Driver

Daisy Ridley, Star Wars: The Last Jedi

Saoirse Ronan, Lady Bird

Beste Performance in einer Serie

SIEGERIN: Millie Bobby Brown, Stranger Things

Darren Criss, The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story

Katherine Langford, 13 Reasons Why

Issa Rae, Insecure

Maisie Williams, Game of Thrones

Bester Held

SIEGER: Chadwick Boseman (T’Challa/Black Panther), Black Panther

Emilia Clarke (Daenerys Targaryen), Game of Thrones

Gal Gadot (Diana Prince/Wonder Woman), Wonder Woman

Grant Gustin (Barry Allen/The Flash), The Flash

Daisy Ridley (Rey), Star Wars: The Last Jedi

Bester Bösewicht

Josh Brolin (Thanos), Avengers: Infinity War

Adam Driver (Kylo Ren), Star Wars: The Last Jedi

SIEGER: Michael B. Jordan (N’Jadaka/Erik Killmonger), Black Panther

Aubrey Plaza (Lenny Busker), Legion

Bill Skarsgard (Pennywise), IT

Bester Kuss

Gina Rodriguez (Jane) and Justin Baldoni (Rafael), Jane the Virgin

SIEGER: Nick Robinson (Simon) and Keiynan Lonsdale (Bram), Love, Simon

Olivia Cooke (Sam) and Tye Sheridan (Wade), Ready Player One

KJ Apa (Archie) and Camila Mendes (Veronica), Riverdale

Finn Wolfhard (Mike) and Millie Bobby Brown (Eleven), Stranger Things

Beste Angst-Performance

Talitha Bateman (Janice), Annabelle: Creation

Emily Blunt (Evelyn Abbott), A Quiet Place

Sophia Lillis (Beverly Marsh), IT

Cristin Milioti (Nanette Cole), Black Mirror

SIEGER: Noah Schnapp (Will Byers), Stranger Things

Bestes On-Screen Team

Chadwick Boseman (T’Challa/ Black Panther), Lupita Nyong’o (Nakia), Danai Gurira (Okoye) and Letitia Wright (Shuri), Black Panther

SIEGER: Finn Wolfhard (Richie), Sophia Lillis (Beverly), Jaeden Lieberher (Bill), Jack Dylan Grazer (Eddie), Wyatt Oleff (Stanley), Jeremy Ray Taylor (Ben), Chosen Jacobs (Mike), IT

Dwayne Johnson (Smolder), Kevin Hart (Mouse), Jack Black (Shelly), Karen Gillan (Ruby), Nick Jonas (Seaplane), Jumanji: Welcome to the Jungle

Tye Sheridan (Wade), Olivia Cooke (Samantha), Philip Zhao (Sho), Win Morisaki (Daito), Lena Waithe (Aech), Ready Player One

Gaten Matarazzo (Dustin), Finn Wolfhard (Mike), Caleb McLaughlin (Lucas), Noah Schnapp (Will), Sadie Sink (Max), Stranger Things

Beste komödiantische Performance

Jack Black, Jumanji: Welcome to the Jungle

SIEGERIN: Tiffany Haddish, Girls Trip

Dan Levy, Schitt's Creek

Kate McKinnon, SNL

Amy Schumer, I Feel Pretty

Scene Stealer

Tiffany Haddish (Dina), Girls Trip

Dacre Montgomery (Billy Hargrove), Stranger Things

SIEGERIN: Madelaine Petsch (Cheryl Blossom), Riverdale

Taika Waititi (Korg), Thor: Ragnarok

Letitia Wright (Shuri), Black Panther

Bester Kampf

Charlize Theron (Lorraine) vs. Daniel Hargrave (Sniper), Greg Rementer (Spotter), Atomic Blonde

Scarlett Johansson (Natasha Romanoff/Black Widow), Danai Gurira (Okoye), Elizabeth Olsen (Wanda Maximoff/Scarlet Witch) vs. Carrie Coon (Proxima Midnight), Avengers: Infinity War

Chadwick Boseman (Black Panther) vs. Winston Duke (M’Baku), Black Panther

Mark Ruffalo (Hulk) vs. Chris Hemsworth (Thor), Thor: Ragnarok

SIEGERIN: Gal Gadot (Wonder Woman) vs. deutsche Soldaten, Wonder Woman

Beste Musik-Doku

Can't Stop, Won’t Stop: A Bad Boy Story

Demi Lovato: Simply Complicated

SIEGER: Gaga: Five Foot Two

Jay-Z's "Footnotes for 4:44"

The Defiant Ones

Beste Reality-Serie

SIEGER: Keeping Up With The Kardashians

Love & Hip Hop

The Real Housewives

RuPaul's Drag Race

Vanderpump Rules

Bester musikalischer Moment

Black-ish (Cast performt "Freedom")

Girls Trip (Dance Battle)

Love, Simon ("I Wanna Dance With Somebody"-Traumsequenz)

Riverdale (Cast performt "A Night We'll Never Forget")

SIEGER: Stranger Things (Mike und Eleven tanzen zu "Every Breath You Take")

The Greatest Showman (Phillip und Anne singen "Rewrite the Stars")

This is Us (Kate singt "Landslide")

Call Me By Your Name (Elio weint während des Abspanns)

(lfd)