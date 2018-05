Als ein schwarzer Cop den Ku-Klux-Klan infiltrierte

Stallworth (gespielt von David Washington) war in den 1970ern einer der ersten farbigen Polizisten in dem Ort Colorado Springs. Per Telefon und Briefverkehr schaffte er es, sich das Vertrauen der lokalen Ku-Klux-Klan-Vereinigung anzueignen.

Einem Treffen mit seinen rassistischen Kontaktleuten steht allerdings seine Hautfarbe im Weg. Hier kommt sein Partner Flip Zimmerman ("Kylo Ren" Adam Driver) ins Spiel. Gemeinsam dringen sie bis an die höchsten Vertreter des Klans heran. Topher Grace, Star der Sitcom "Die wilden Siebziger", ist in der Rolle von Grand Wizard David Duke zu sehen.

Erfolg in Cannes

Regisseur Spike Lee erzählt die tatsächlich so passierte Geschichte basierend auf dem Buch von Ron Stallworth nach. Ein erster Trailer zeigt nun, dass Lee die Ereignisse in der cineastischen Tradition von "Blaxploitation" präsentiert.

Bei den Filmfestspielen von Cannes sorgte "BlacKkKlansman" am 14. Mai für zehnminütige Standing Ovations, in den Kinos läuft er am 24. August an.

(baf)