Aquaman lügt und kassiert einen Schlag ins Gesicht

Er habe Gerüchte gehört, dass Momoa Aquaman im DC-Kinouniversum verkörpern werde, erklärte MTV-Korrespondent Josh Horowitz dem Schauspieler.

"Von Mann zu Mann" erwiderte Jason Momoa (via "Digital Spy"), du kannst mir einen Schlag ins Gesicht verpassen. Du darfst mich ins Gesicht schlagen. Nein, es ist ein schmeichelndes Gerücht."

Vor Kurzem liefen sich Horowitz und Momoa erneut über den Weg - in Las Vegas fand von 23. bis 26. April die CinemaCon statt - und der Reporter nutzte das Treffen, um sein Gegenüber bem Wort zu nehmen.

4 years ago Jason Momoa told me I could punch him in the face if he ended up playing AQUAMAN. Today he faced his reckoning. #saddestpunchever pic.twitter.com/tba9kwCyjI