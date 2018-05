Avengers ist Nr. 1: Star Wars gibt Lichtschwert ab

Staffelübergabe: Lukasfilm hat sich eine entzückende Gratulation einfallen lassen. Marvel hat mit "Avengers: Infinity War" Luke Skywalker und Co in "Star Wars 7" vom Thron gestoßen. Statt böser Worte, gab es von den Konkurrenten einen Ritterschlag per Instagram:

Einzig, dass Marvel und Lukasfilm beide zum Disney-Konzern gehören schmälert die Geste ein wenig. Immerhin bleibt der Siegerpokal trotzdem "in der Familie".

250 Millionen Dollar an einem Wochenende

Marvels Superhelden-Showdown lässt die Kinokassen klingeln wie kein Film jemals zuvor. 250 Millionen Dollar (rund 207 Mio Euro) spielte der Film in den USA und Kanada ein. "Star Wars 7" schaffte nur 248 Millionen.

630 Millionen weltweit

Auch weltweit gelang ein Rekord: 630 Millionen Dollar (über 520 Mio Euro) erspielte das Superhelden-Gemetzel.

