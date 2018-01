BLACK PANTHER: Tickets für die Premiere in London

Im Anschluss an den dramatischen Konflikt innerhalb der Avengers kehrt T'Challa alias Black Panther (Chadwick Boseman) in seine Heimat Wakanda zurück. Nach dem Tod seines Vaters muss der Thronfolger seinen rechtmäßigen Platz als König des isolierten, doch technisch weit fortgeschrittenen afrikanischen Landes einnehmen.

Doch als sich ein alter Feind des Landes aufs Neue erhebt, muss nicht nur Black Panther in die Bresche springen, sondern auch T’Challa seine Fähigkeiten als Staatsmann beweisen. Sollte er dem Kampf nicht gewachsen sein, steht nicht nur das Schicksal Wakandas, sondern das der ganzen Welt auf dem Spiel.

(red)