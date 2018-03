Bei Aquaman passen die Special Effects noch nicht

Die Enttäuschung unter den DC-Fans war groß, als das vergangene Wochenende keine ersten Bewegt-Bilder von "Aquaman" brachte. Zwar erscheint der Film erst in der Woche vor Weihnachten, Gerüchten zufolge sollte der Tiefseeheld (gespielt von Jason Momoa) aber schon jetzt einen Teaser Trailer bekommen.

James Wan (Bild: imago stock & people)

Regisseur James Wan adressierte das Ausbleiben des Clips nun auf Twitter. Die aufwändigen visuellen Spezialeffekte sähen noch nicht gut genug aus, schrieb der Filmemacher (in diversen Tiefsee-Metaphern). Zudem sei ein Trailer zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht geplant gewesen.

Hey friends, I usually do my best to avoid internet noises (especially fabricated distractions) but a teaser-trailer going out this weekend was never in the books — despite what some claim. It’s not because of anyone or any nefarious reason holding it back — IT’S ME. (1/3) — James Wan (@creepypuppet) 25. März 2018

"Hey Freunde, ich gebe normalerweise mein Bestes, große Töne im Internet zu vermeiden (besonders künstliche Ablenkungen), aber die Veröffentlichung eines Teaser-Trailers dieses Wochenende war nie geplant - obwohl dass manche behaupten. Nicht, weil er von jemandem oder aus einem niederträchtigen Grund zurückgehalten wird - ICH BIN ES."

I am simply not ready yet to share. This movie is filled to the gills with VFX, and the process is as slow and laborious as a sea-slug! Yes, even shots for the trailers take forever to do, and I refuse to put out anything that might be construed as subpar. (2/3) — James Wan (@creepypuppet) 25. März 2018

"Ich bin einfach noch nicht bereit, zu teilen. Dieser Film ist bis zu den Kiemen mit visuellen Special Effects gefüllt, und der Arbeitsprozess ist so langsam und umständlich wie eine Ozeanschnecke! Ja, sogar die Aufnahmen für die Trailer brauchen ewig, und ich weigere mich, irgendetwas rauszugeben, das als suboptimal ausgelegt werden könnte."

I know it seems like nothing much is brewing above the surface, but I can assure you, we’re working nonstop under the waves 🌊 😉 (3/3)

(Ps: And yes, I plan to use oceanic puns/references every chance I get 😂) — James Wan (@creepypuppet) 25. März 2018

"Ich weiß, es scheint so, als würde über der Oberfläche nicht viel brodeln, aber ich kann euch versichern, wir arbeiten unter den Wellen rund um die Uhr. PS: Und ja, ich habe vor, bei jeder sich bietenden Gelegenheit Ozean-Wortspiele/Referenzen zu bringen."

"Aquaman" startet am 20. Dezember 2018 in den österreichischen Kinos.



(lfd)