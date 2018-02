Bekommt Disney seine erste lesbische Prinzessin?

Erinnern wir uns an den Disney-Hit "Die Eiskönigin - Völlig unverfroren" (Originaltitel: "Frozen") aus dem Jahr 2013: Prinzessin Elsa bekommt von ihren Eltern eingetrichtert, ihre angeborenen, magischen Eiskräfte zu verbergen. Ein tristes, isoliertes Dasein ist die Konsequenz. Elsa findet erst ihr Glück, als sie ihre wahre Natur annimmt und ihr frisch erwachtes Selbstbewusstsein mit dem Song "Let it go" in die Welt hinaus singt.

All das verstanden viele Fans des Films als Hinweis auf Elsas sexuelle Orientierung. Die Prinzessin und spätere Eiskönigin sei lesbisch, wurde gemutmaßt. Man forderte in den Sozialen Medien, ihre Homosexualität offiziell zu machen. Sogar Elsas Synchronsprecherin Idina Menzel sprach sich dafür aus.

Die Chancen stehen nicht schlecht, dass Elsa in der für 2019 geplanten "Frozen"-Fortsetzung tatsächlich eine Freundin bekommt. In einem Interview mit der "Huffington Post" erklärte Jennifer Lee, die gemeinsam mit Chris Buck für die Regie des Animationsabenteuers verantwortlich zeichnet, dass sie der Diskurs über Elsa freue.

"Es gibt Tonnen von Unterhaltungen darüber, und wir sind sehr gewissenhaft, was diese Dinge angeht", meinte Lee vorsichtig. "Für mich... Elsa erzählt mir jeden Tage, wohin sie gehen muss, und sie wird es uns auch weiterhin erzählen. Ich schreibe immer von der Figur ausgehend, und was Elsa ist und was Elsa in ihrem Leben macht, erzählt sie mir jeden Tag. Wir werden sehen, wohin uns das führt."

(lfd)