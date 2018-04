Deutscher Filmpreis 29. April 2018 09:24; Akt: 29.04.2018 09:37 Print

Birgit Minichmayr holt sich "Lola" für beste Nebenrolle

Die Oberösterreicherin erhielt am Freitag in Berlin den deutschen Filmpreis für ihre Rolle in "3 Tage in Quiberon".