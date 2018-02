Black Panther Heldinnen rappen nicht nur am Set

In "Black Panther" verkörpert Letitia Wright die Schwester des Titelhelden, Lupita Nyong'o ist hingegen als dessen große Liebe zu sehen. Die Marvelverfilmung feiert die afrikanische und afroamerikanische Kultur; dass in letzterer Hiphop eine signifikante Rolle spielt, zeigt sich unter anderem im Soundtrack des Comic Movies. Nun demonstrieren auch Nyong'o und Wright ihre musikalische Begabung.

The Black Panther lives... and so does Troublemaker! Introducing MC Underbite (@LetitiaWright), best freestyler in Wakanda. All cred to my girl @RobynHoodmusic for the original inspiration and my bars.

Happy #BlackPantherDay! #BlackPanther 🎵🎶 @travbryanmusic pic.twitter.com/pIwO9DNBfP